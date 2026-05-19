日本熊出没 | 东京八王子市再现熊踪 新潟县7旬翁遭熊袭受伤

日本东京接连有野熊入侵，继上月有黑熊出没之后，八王子市周日（17日）再发现2头亚洲黑熊，市政府目前已设置捕兽笼，并呼吁当地居民提高警觉。新潟县南鱼沼市周二（19日）则有1名70多岁老翁在务农时遭到熊只袭击受伤，这是新潟县今年首宗熊袭伤人事件。

八王子市惊现2头亚洲黑熊

上月，八王子市元八王子町发现一头亚洲黑熊出没，市政府正持续呼吁居民注意安全。到周日黄昏6时半左右，八王子市上恩方町又出现疑似为母子的2头亚洲黑熊。

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八王子市再有熊出没。维基百科

八王子市再有黑熊出没，市政府目前已设置捕兽笼。美联社资料图片

八王子市政府已呼吁当地居民提高警觉。法新社资料图片

市政府表示，当地居民在检查用来捕捉野猪和鹿的陷阱及感应相机时，发现相机拍摄到了2头亚洲黑熊。由于这2头黑熊看起来像是母子，市政府已于周一（18日）设置了箱型捕兽笼。

新潟县今年127宗熊出没

至于新潟县则发生今年首宗熊袭伤人事件，一名70多岁老翁周二上午8时55分许在住家附近的农田里工作时，突然有野熊从他右侧发动袭击，邻居见状连忙拨打119报案，救援人员到场后将老翁送往南鱼沼市内医院。

事发地点位于JR上越线八色车站附近，警方呼吁周围居民要多加小心。

新潟县今年1月至4月共有127宗目击熊只通报，创下历年来同期最高纪录，当局呼吁民众避免在清晨、傍晚进入山区，因为这些时段熊出没机率较高。