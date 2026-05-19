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普京访华 | 普京：中俄关系达到前所未有水平 两国友谊不针对任何国家

即时国际
更新时间：10:02 2026-05-19 HKT
发布时间：10:02 2026-05-19 HKT

俄罗斯总统普京今日起一连2日对中国进行国事访问，普京在赴华行程前发表视频讲话，表示很高兴应中国国家主席习近平邀请再次访华，指出定期互访和举行中俄元首会晤，是彼此全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一部分。他强调，中俄关系已达到前所未有水平，两国准备在包括维护国家主权和国家统一在内的广泛议题上互相支持。

中俄战略协作 在国际舞台发挥稳定作用

普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。

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习近平和普京将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际和地区问题交换意见。美联社
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这是普京第25次访华。美联社
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普京再次访华。美联社
普京再次访华。美联社

他表示，中俄之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥著重要的稳定作用；同时，中俄友谊不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。

盼深化伙伴关系和睦邻友好

普京称，得益于友好交往，中俄两国在各重要领域共同推进重大合作；相信中俄将共同继续尽一切努力，深化两国伙伴关系和睦邻友好，推动两国蓬勃发展、造福两国人民，维护全球安全与稳定。

他表示，希望中俄两国人民关系更加紧密、彼此更加理解。他也对两国实施互免签证政策表示欢迎。

中国外交部表示，习近平和普京将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际和地区问题交换意见。这将是普京第25次访华。

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