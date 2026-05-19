马斯克告OpenAI败诉 陪审团指太迟入禀 已过诉讼时效

美国加州联邦陪审团周一（18日）裁定，全球首富马斯克（Elon Musk）对OpenAI及其共同创办人提出的诉讼太迟，已超过法定追诉时效，因此判定马斯克败诉，也替矽谷近年最受瞩目的法律攻防战划下句点。这项裁决对马斯克造成重击，也为OpenAI可能最快今年启动上市铺路。马斯克已表明提出上诉，认为法官立下可怕的先例。

马斯克表明上䜣 指法官立下可怕先例

这宗备受瞩目的官司，源自马斯克与OpenAI行政总裁奥尔特曼（Sam Altman）、总裁布罗克曼（Greg Brockman）多年来的恩怨。马斯克于2024年提出诉讼，指控2人将原本以非牟利形式成立的OpenAI，转变为追求商业利益的公司，形同「偷走一家慈善机构」，违背当初创立时的非牟利使命。

马斯克告OpenAI败诉。美联社

官司涉及马斯克与奥尔特曼多年来的恩怨。法新社

马斯克的律师表明上诉。美联社

这宗世纪官司吸引大批传媒采访。美联社

案件原本围绕OpenAI是否背离创立时「造福公众」的非牟利使命，但今次裁决重点在于马斯克入禀太迟，而非陪审团正面裁定OpenAI是否背叛使命。

裁决重点：入禀太迟

9名成员组成的奥克兰联邦法院陪审团仅花2小时审议就认定，马斯克其实早已知悉OpenAI朝营利化方向发展，不应拖到2024年才提出诉讼。而马斯克对奥尔特曼、布罗克曼、OpenAI基金会以及微软提出的相关指控，均已超过法定期限，因此驳回其核心论点。

先前要求陪审团提供咨询意见的法官罗杰斯随后接受并确认陪审团决定。

这宗案件审讯历时3周，多位科技界重量级人物轮番出庭。审讯过程揭露大量OpenAI内部讯息与权力斗争细节，包括奥尔特曼2023年一度遭董事局撤换，以及OpenAI如何从小型研究机构，发展成估值约8520亿美元的AI巨擘。证词也曝光高层的惊人财富，包括布罗克曼持股价值约300亿美元，前首席科学家苏兹克维（Ilya Sutskever）持股约70亿美元。

OpenAI商业转型得以持续 为上市铺路

这项裁定也让OpenAI避开可能影响公司未来发展的重大法律风险。若马斯克胜诉，OpenAI可能被迫恢复非牟利架构，不仅将冲击其首次公开招股计划，也可能破坏与微软、亚马逊及SoftBank等主要投资人的合作关系。在全球人工智能（AI）竞赛中，这些投资人已向该公司注入数十亿美元。

OpenAI律师萨维特在法院外表示，陪审团的裁定证明，这宗诉讼是一场试图破坏竞争对手的虚伪行动。他说，马斯克虽可提出自己的说法，但9名陪审员认定，「那只是故事，而不是事实」。微软也欢迎裁决结果。

xAI将继续提出诉讼

尽管败诉，马斯克已誓言提出上诉。他的xAI也将继续透过其他诉讼，对OpenAI及微软提出垄断与窃取商业机密的指控。

马斯克猛烈抨击接受陪审团认定其对OpenAI提出诉讼太迟的联邦法官，指控法官立下「可怕的先例」，因为开创一个可以掠夺慈善机构的先例，对美国的慈善捐赠环境具有极大的破坏性。