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伊波拉病毒︱6美国人疑接触患者 据报1美国医生确诊转移德国治疗

即时国际
更新时间：09:26 2026-05-19 HKT
发布时间：09:25 2026-05-19 HKT

世界卫生组织周日宣布，非洲刚果民主共和国和乌干达出现的伊波拉（Ebola Virus）疫情构成「国际关注的突发公共卫生事件」。美国媒体其后报道，至少有6名美国人在民主刚果接触过疑似或确诊患者，其中1人相信出现病征，其他3人被判定为「高风险接触」。

美国疾控中心（CDC）周日表示，将协助撤离少数受疫情直接影响的美国公民。据报美政府正安排把6人送往安全地点进行隔离与治疗。

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民主刚果昨日报告称，该国约有350宗疑似病例，100多人死亡。

据美国有线电视新闻网络（CNN）报道，SURGE国际基督教宣教组织表示，一位名叫史塔福的医生在当地一间医院为病患治疗时，感染了伊波拉病毒。该名美国医生已经被转移到德国，而他的妻子、4个小孩，以及另一名医生，都会被转移到其他地方观察治疗。与此同时，美国疾病局也加强防范，援引公卫法「第42条法案」，限制特定人士入境。

另据法新社报道，美国疾控中心18日宣布，禁止过去21天到过刚果、南苏丹、乌干达的非公民入境，这是为防止伊波拉疫情而采取的措施之一。

根据美国疾控中心网站发布的最新消息，这项依据联邦公共卫生法发布的政策将持续30天，其中包括「加强旅行筛查、入境限制和公共卫生措施」，以防止病毒进入美国。

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