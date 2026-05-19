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土耳其南部连串枪击 酿6死8伤 警搜捕在逃枪手

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更新时间：08:38 2026-05-19 HKT
发布时间：08:38 2026-05-19 HKT

土耳其南部周一发生枪击案，造成至少6人死亡、8人受伤。枪手行凶后在逃，警方在直升机和无人机支援下，正大举搜捕。

事发于梅尔辛省恰姆利亚伊拉区和塔尔苏斯区，37岁枪手梅廷（Metin O）先在恰姆利亚伊拉区当街枪杀妻子，之后驾车往塔尔苏斯区一家餐馆，在车厢内朝外面开枪，造成餐厅老板及一名员工死亡。据报梅廷与经营这家餐馆的老板素有嫌隙。

一家餐馆是案发现场之一。X图片
一家餐馆是案发现场之一。X图片

枪手先当街杀妻 后接连击毙5人

枪手又在塔尔苏斯另一个社区杀害一名少年、一名50岁男子及另一名男子。

枪击案发生后，当地警方和宪兵部队出动直升机大举搜捕在逃枪手。

连串枪击引发全国关注

土耳其近期连串枪击事件震惊全国，引发对枪械暴力与校园安全的关切。上月，南部卡赫拉曼马拉斯省一所学校发生枪击案，造成10人死亡；而就在前一天，邻近省份的另一宗校园枪击事件造成16人受伤。

土耳其总统埃尔多安对最新枪击案感到震惊，为案中死难者致哀，但没有披露枪手行凶动机。
 

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