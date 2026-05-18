李显龙今起访问广西上海5天 聚焦高科技推动与东盟经贸合作

新加坡国务资政李显龙今（5月18日）起，展开为期五天的中国访问行程，前往广西与上海。这是他相隔一年半后，再次以国务资政身份访华。此次访问建立在两国高层持续保持良好互动的基础上，旨在进一步深化双方在地方层级的合作与联系。

相隔一年半再访华

根据新加坡总理公署发布的文告，李显龙在广西期间，将会见广西壮族自治区党委书记陈刚，并出席对方为他设立的晚宴。他也将在当地深入了解广西作为中国连接东南亚的重要门户，如何在推动中国与东协互联互通方面发挥作用。

2024年11月26日，全国政协主席王沪宁在北京会见李显龙。新华社

在上海期间，李显龙将与上海市长龚正会面并参加晚宴，同时参访相关企业，以全面了解中国科技发展的最新情况。陪同李显龙访华的新方官员包括财政部兼人力部高级政务次长黄伟中、惹兰勿刹集选区议员文礼佳，以及来自总理公署、外交部等单位的官员。

李显龙上一次访问上海是在2024年11月，当时曾与中共上海市委书记陈吉宁会面。而他上一次访问广西则是在2014年9月，当时赴南宁出席第11届中国—东协博览会，新加坡为该届博览会的主宾国。