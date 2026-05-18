三星罢工 ｜ 南韩法院裁决罢工不得影响生产 三星工会：罢工照常举行

南韩三星电子工会原定于周四（21日）启动为期18天的总罢工，但南韩法院周一（18日）批准三星电子的部分禁制令申请，要求工会的罢工行动不得影响生产，且罢工不得导致生产过程中的原料品质受损，若违反禁制令，工会将每日罚款一亿韩圜（约52万港元）。但三星工会强调，裁决结果不影响原订罢工计划。而南韩总统李在明则呼吁劳资双方凝聚智慧，摒弃单方面利益，寻求妥协。

工会若强推 每天罚52万

据《韩联社》报道，三星电子针对工会提出的非法罢工禁制令申请，水原地方法院判决大部分予以准许，其中最关键的是法院勒令罢工期间，安全保护设施必须以与平常相同的人力、规模及注意义务来维持运营，不得停止、废止或妨碍，且罢工不得导致生产原料变质若报废，若工会罢工未能遵守禁制令，须每日支付1亿韩圜罚款。

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南韩总统李在明则呼吁劳资双方凝聚智慧，摒弃单方面利益，寻求妥协。路透社

南韩工会法规定，在罢工期间，为防止作业设施损坏或原料产品变质腐败而进行的作业，也必须正常执行。法院说明「正常执行」意味著与平时相同的状态，且考虑到半导体生产的特殊性，生产设施重新启动需要相当的时间与费用，而原料损坏导致的生产停滞将会产生广泛影响造成巨大损失，因此必须受到限制，工会罢工期间也必须维持正常产量，防止生产原料变质损坏。

罢工效果受重挫

由于法院这项裁决几乎封锁了工会想利用瘫痪晶片产线作为谈判筹码的企图，无疑对工会接下来的罢工效果带来法律上的重挫。

原定周四起展开为期18天的总罢工，号称会有5万人参与。

在法庭作出裁决后，三星电子工会发声明表示，将按照原计划发动罢工。声明说，尊重法院的判决，会确保罢工不影响生产。

李在明吁劳资双方寻求妥协

南韩总统李在明社交平台X发文，呼吁劳资双方凝聚智慧，摒弃单方面利益，寻求妥协。

李在明指出，南韩施行自由民主和资本主义市场经济，因此劳动与企业必须同样受到尊重，劳动权与企业经营权也须同样受尊重。

分析认为，李在明今次表态，旨在以劳动权和经营权是同等权利为前提，呼吁劳资双方相互让步，同时明确指出政府有可能采取行使紧急调整权等相应措施，以应对罢工。

