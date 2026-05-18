东急池上线 | 乘客充电器起火 1人受轻伤 东京列车停驶40分钟

日本东急池上线1辆列车周一（18日）早上停靠在东京都品川区旗之台车站时，1名乘客放在包包里的充电器突然起火，引发一阵骚动，车厢内一名女子受轻伤。事件导致列车服务中断40分钟。

在乘客的包包窜出火苗后，同车的民众和乘务员连忙灭火，从网传影片可以看到月台上弃置著1个黑色包包，上面覆盖著灭火器喷出来的白色干粉，车站人员拿著白布将其盖住，周围有许多旅客围观。

列车停靠在品川区旗之台车站，涉事包包以白布遮盖。X@Resser_z1000

事故涉及池上线列车。维基百科

正值上班繁忙时段

这宗意外导致东急池上线部分列车停驶40分钟，一名在旗之台车站准备转乘的男子透露，他有听到工作人员说是有充电器起火，当时正值上班的繁忙时段，但并没有造成太大混乱。

日本公共运输系统近期曾发生连串涉及锂电池充电器起火事件。今年3月东京地铁半藏门线乘客携带的充电器无预警起火，导致全线服务暂停超过40分钟，幸好无人伤亡。

京王电铁配备防火毯因应

日本政府已注意到这个日益严峻的问题，国土交通省已针对航空运输颁布了更严格的新规定，并已于今年4月24日起生效。根据新制，每名旅客随身携带的充电器不得超过2个，且容量限制在160Wh以下。新规定严格禁止在飞行途中使用充电器为任何装置充电，也禁止为充电器本身充电。

而京王电铁已于今年2月宣布，在旗下所有车站及全部列车上配备专门应对锂电池火灾的防火毯，旨在强化初期灭火能力，防止火势扩大。