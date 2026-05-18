伊波拉病毒︱接触汗水口水可「中招」死亡率最高9成 一文睇清传播途径与症状

世界卫生组织于周日（17日）宣布，在刚果民主共和国与乌干达爆发由伊波拉病毒（Ebola Virus）而引的疫情，已构成「国际关注的突发公共卫生事件」（PHEIC），但仍未达到《国际卫生条例》中所定义的「大流行紧急情况」标准。伊波拉病毒可经患者汗水、唾液、血液、呕吐物、尿液、粪便等体液传播，间接、直接接触均有极高感染风险。

世卫17日针对非洲刚果民主共和国和乌干达爆发的伊波拉疫情，宣布为「国际关注的突发公共卫生事件」。世卫官网

潜伏期为2-21天

伊波拉病毒是一种会引起严重急性出血热的致命性人畜共通传染病，平均致死率高达 50%，在过往的疫情中甚至曾高达 90%。该病毒最初于 1976 年在非洲被发现，因邻近的伊波拉河而命名。伊波拉病毒属于丝状病毒科，伊波拉病即是感染该病毒所致。此病的潜伏期为2至21天。

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可致内出血器官衰竭

患者可能出现突发性发烧、极度虚弱、肌肉疼痛、头痛及喉咙痛等症状。随后则可能出现呕吐、腹泻、皮疹，以及肾脏与肝脏功能受损，部分严重个案还会发生内出血与外出血。

伊波拉病的平均病死率约为50%。根据过去疫情资料，死亡率约在25%至90%之间，视不同疫情而定，死亡原因主要为中风、心肌梗塞、低血容量性休克或器官衰竭。

伊波拉主要的感染途径是通过患者体液传染，如血液、汗、呕吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等，目前并无飞沫感染的证据。尽管世界卫生组织竭力研究，至今仍没有辨认出任何有能力在爆发时存活的动物宿主，目前认为果蝠是病毒可能的原宿主。目前已有疫苗可以预防扎伊尔伊波拉病毒，但无法预防其它伊波拉病毒株。

及早补充水分并进行支持性疗法，可提高存活率。患者须在隔离设施内治疗，严重者需接受深切治疗。脱水患者应口服或静脉注射补充水分。两种单株抗体药物（Inmazeb 和 Ebanga）已于2020年获美国FDA批准，用于治疗伊波拉病毒属中最致命、最著名的病毒扎伊尔伊波拉病毒感染。



世界卫生组织（WHO）自2005年《国际卫生条例》（IHR）生效以来，累计已将伊波拉疫情列为「国际关注的突发公共卫生事件」（PHEIC）达3次。



港府已宣布启动「伊波拉病毒病准备及应变计划」下的戒备应变级别，衞生署衞生防护中心将会在香港机场加强对由非洲抵港的航班的旅客进行健康筛检，怀疑个案会立即被转介到公立医院进行隔离治疗。截至目前为止，香港本地从没录得伊波拉病确诊个案。