中国男子涉间谍活动 遭挪威警方拘捕

挪威国内安全局（PST）周日（17日）公布，一名中国男子因涉嫌从事间谍活动在该国北部被捕。数周前，当地亦有一名中国女子因涉嫌窃取卫星资料而被捕。

挪威国内安全局发言人维姆（Eirik Veum）指，最新被捕的中国男子于上周五（15日）因涉嫌在诺尔兰（Nordland）从事非法情报活动，而被当地警方逮捕。当局拒绝透露相关详情。

挪威国内安全局公布，一名中国男子因涉嫌从事间谍活动被捕。法新社

遭裁定羁押4周 否认间谍指控

挪威法院其后裁定该名嫌犯羁押4周。而该名嫌犯委任律师向挪威新闻社（NTB）表示，当事人否认犯行。

此前，挪威国内安全局于5月7日拘捕一名涉嫌窃取挪威卫星资料的中国女子。该名女子被指与其他人利用在挪威注册的公司作为掩护，试图建造接收器，下载挪威在极地轨道卫星所收集的资料。据报装有卫星资料接收设施的货柜已被查获。

威情报机关常把中国和俄罗斯列为对挪威从事间谍活动的主要风险来源，指这两国展现出购置关键基础设施或军事设施附近土地的兴趣。