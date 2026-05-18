日4少年涉闯宅掠财杀人 疑与「匿流」有关

日本栃木县一处住宅上周四发生强盗杀人案，造成69岁妇人死亡、妇人的2个儿子受伤。至今已有4名少年落网，全部年仅16岁。警方认为4人就是犯罪执行者，怀疑案件与「匿名流动型犯罪集团」（简称「匿流」）有关。

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持刀刺死69岁妇人

根据警方调查，栃木县上三川町一处住宅14日上午9时25分左右遭多名歹徒闯入。歹徒搜刮财物期间，69岁妇人富山英子遭到持刀袭击，胸口等部位被刺身亡；当时正在屋外务农的40多岁长男与30多岁次男，赶回家后也遭殴打头部受伤。

警方周五先后逮捕两名居住于相模原市的16岁少年，周六又逮捕另一名同住相模原市的16岁男高中生，随后再于下午5时40分左右，以涉嫌强盗杀人，逮捕住在川崎市的另一名16岁男高中生。至此，被逮捕的少年已增至4人。

警方认为这4名少年受人唆使，所以警方目前朝「匿名流动型犯罪集团」（简称「匿流」）的方向办案，仍在调查是否有幕后教唆者。警方在周日上午，依强盗杀人罪嫌于东京羽田机场逮捕一名住在神奈川县的28岁男子。栃木县下野警察署查本部研判，男嫌当时企图逃亡，所以出现在羽田机场内，试图乘国际航班出国。

对于执行者都是16岁少年，曾任警视厅搜查一课理事官的副岛雅彦副岛指出：「由于近年执行者被逮捕的风险很高，犯罪集团可能认为年纪小的更容易控制，于是将招募对象年龄下降至10多岁。」

