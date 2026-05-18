美国爱达荷空军基地飞行表演两机相撞坠毁 飞行员弹射逃生

美国爱达荷州（Idaho）Mountain Home空军基地周日（17日）发生飞行表演事故，两架EA-18G「咆哮者」（Growler）电子战机在空中相撞后坠毁，4名飞行员及时弹射逃生。基地随即进入封锁状态，并取消当日活动。

事故发生于「Gunfighter Skies Air Show」第二日演出期间，地点位于基地西北约两英里外。基地在社交平台表示，紧急救援人员已赶赴现场，事故原因仍在调查，更多细节有待公布。基地隶属美国空军第366战斗机联队（366th Fighter Wing）。当局于当地时间中午12时30分宣布基地进入封锁状态，并呼吁民众避免前往。

有现场影片显示，两架战机在空中相撞后失控旋转坠向地面，并冒出大量黑烟，期间可见数个降落伞打开，疑似飞行员成功弹射逃生。另有目击者表示，听到有人大叫「我们坠机了」，随后看到降落伞与浓烟升起，现场气氛一度紧张但仍受控。

警方其后宣布取消整个飞行表演活动，并要求公众不要前往基地。当局暂未公布伤亡情况及飞行员最新状况。