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日本长野县赤岩岳发现女尸　疑为失踪56岁中国籍女登山客

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更新时间：03:24 2026-05-18 HKT
发布时间：03:24 2026-05-18 HKT

日本长野朝日放送报道，长野县北阿尔卑斯赤岩岳周日（17日）早上发现一具女性遗体，警方相信死者可能是早前登山期间失踪的56岁中国籍女子，目前正加紧确认身份。

日本警方表示，长野县防灾直升机于当日上午约9时20分，在赤岩岳雪溪一带发现该名女子遗体。警方指，附近地区早于4月曾发现一个相信属于该名中国籍女子的背包。她当时独自登山，计划前往燕岳及枪岳一带，其后失去联络。

警方目前认为，今次发现的遗体极可能就是该名失踪女子，其身处中国的家属亦已赴日，协助进行身份确认工作。

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