英改革党议员被揭经营OnlyFans频道兼拍同志片 胜出区选一周即闪辞
更新时间：21:30 2026-05-17 HKT
发布时间：21:30 2026-05-17 HKT
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英国极右政党「英国改革党」（Reform UK）地方议员莫斯戴尔（Stephen Mousdell），在圣海伦斯（St Helens）海多克（Haydock）选区上周当选后，被揭发私下经营成人平台OnlyFans频道，并拍摄同志成人影片。在消息压力下，莫斯戴尔最终宣布辞职。
英国《地铁报》（Metro）报道，莫斯戴尔以化名「LachlanTaylorUK」长期活跃于成人平台OnlyFans，并上传多部同志色情片，其中部分片段疑似在户外取景。
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莫斯戴尔在相关平台上的自我介绍为「同志成人片明星与 DJ」，其社交媒体帐号中亦曾详列个人身体特征与择偶偏好，并活跃于JustForFans等多个 LGBTQ+ 成人平台。消息传出后，随即在当地政坛及网上出现争议。
《地铁报》引述莫斯戴尔的辞职声明，媒体对其兼职成人行业的广泛报道，令其伴侣感到无比痛苦，这成为他决定退职的首要考虑。此外，他也提到这场风波使其忧郁与焦虑症状进一步恶化。
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改革党部回应事件表示，这是一宗令人遗憾的事件。党部公开批评媒体进行「政治猎巫」，仅因私人行为便逼走一名合法当选的公职人员。党方认为，这种针对个人私生活的攻击，将导致更多奉公守法的劳工阶级对投身政治感到却步。
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