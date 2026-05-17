阿联酋唯一核电厂 遭无人机袭击起火

阿联酋一座核电厂周日（17）遭到无人机攻击，引发火灾。当局表示，事故中无人受伤，亦未有对核安全造成影响。



《美联社》报道，阿布扎比传媒办公室（Abu Dhabi Media Office）在声明中指出，火灾发生在巴拉卡核电厂（Barakah nuclear power plant）外围的一部外部发电机上，所幸无人机攻击并未导致人员受伤，也未对核辐射安全等级造成影响。



阿联酋核能监管机构也证实，火灾未影响核电厂安全，「所有机组运作正常。」不过声明中并未提及发动无人机攻击的势力或国家。



巴拉卡核电厂是阿拉伯半岛第一座也是唯一一座核电厂，由南韩协助兴建，于2020年正式运作供电，耗资200亿美元建成。

