Royal Pop︱Swatch与AP联乘陀表开卖 法国门市爆冲突警施催泪气体
更新时间：19:10 2026-05-17 HKT
发布时间：19:10 2026-05-17 HKT
发布时间：19:10 2026-05-17 HKT
瑞士名表品牌AP表（Audemars Piguet）与大众化手表品牌Swatch，合作推出全新联乘「Royal Pop」陀表表款，引起全球抢购潮。法新社报道，巴黎、伦敦和纽约等地于周六（16日）开卖，有民众排队期间发生冲突，法国警方甚至在巴黎附近一间门市喷催泪气体，以维持秩序。
由于AP份属顶级名表，每只表售价动辄数十万甚至过百万港元，这次与Swatch联乘的产品，欧洲地区售价仅约售385至400欧元，因而备受注目。
法新社报道，法国多个城市有数以百计群众通宵排队，警方消息人士指出，巴黎地区一间Swatch门市外头聚集约300人，员警为控制场面，一度施放催泪气体。
意大利米兰亦出现类似混乱情况，当地传媒报道，有一家Swatch门市开店时，门口爆发打斗冲突。
位于美国纽约时报广场（Times Square）的Swatch门市开店时，现场排队群众出现推挤状况，从13日起就在现场等候的44岁男子麦金塔许（John McIntosh）表示：「简直如同演唱会摇滚区一样。」麦金塔许明言，希望以能以高价转售。
由于各地门市涌现大量人潮，Swatch因应安全考虑，已被迫关闭伦敦和英国其他6个城市的门市。
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