Chiikawa之乱︱日本拉面店禁食客带公仔 网民慨叹：躺著也中枪

继早前有日本拉面店禁止食客在店内玩手机，既可专心品尝食物，又可缩短用餐时间。近日，有茨城县水户市一间名叫「旬菜麺屋 雅流」的食店，竟要求禁止食客带超人气IP Chiikawa公仔入内，即时引起网民热烈讨论。

面店深受当地食客欢迎。X@旬菜麺屋 雅流

日本茨城县一面店禁止食客带Chiikawa公仔入内。X@旬菜麺屋 雅流

数天内，帖文已有逾1300万次浏览。

chiikawa有大量纷丝。chiikawaofficial.com





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该面店上周三（13日）发帖，指出由于有顾客在餐厅还有其他客人在等待座位的情况下，入店用餐完毕后，在桌上摆放「Chiikawa」开始玩，因此往后将禁止携带「Chiikawa」入内。对此，不少日本网友表示谅解，但也有人认为店家可以在客人用餐完毕后迅速提醒顾客离店就好。

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由于今次风波涉及超人气的「Chiikawa」，帖文数日内即节1300万次浏览。在台湾同样掀起起热话，网民笑言想「不到Chiikawa躺著也中枪」、亦有人提出「只限Chiikawa？」，如限制用餐时间是否会更合适。

