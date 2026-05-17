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夺命搅拌机︱越南乳胶厂工人遭监生卷入亡 CCTV直拍恐怖过程︱有片

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更新时间：14:18 2026-05-17 HKT
发布时间：14:18 2026-05-17 HKT

越南嘉莱省一乳胶加工厂月5月7日发生恐布工业意外。一名男工人在操作乳胶粉碎机时，疑遭拉入机内，短短十数秒便遭高速运转的设备完全吞噬，当场不幸身亡。当地警方初步调查指出，事故原因恐与操作流程疏漏及现场缺乏紧急安全防护机制有关。

悲剧发生于当日清晨。闭露电视画面显示，该名工人当时正独自用棍向粉碎机推送原料，怀疑工具与手套意外被原料缠住，工人被卷入高速运转的机器中。粉碎机的出料口挂满破碎遗体，现场画面极其骇人。

调查发现，事故发生当下现场并无其他人员，搅拌机亦未配有紧急制动开关，导致死者出事时未能自救或停止设备。

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