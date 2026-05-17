委内瑞拉商人被引渡至美国 被指与前总统马杜罗关系密切
更新时间：13:17 2026-05-17 HKT
发布时间：13:17 2026-05-17 HKT
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委内瑞拉前总统马杜罗今年年初被美国军队强行从委内瑞拉抓捕。近日，其一名盟友亦被引渡至美国。
委内瑞拉移民局周六（16日）指，已依据当地移民法律驱逐商人亚历克斯·萨博（Alex Saab），以便其就涉嫌在美国实施的犯罪行为接受调查。法新社报道，被捕的萨博是委内瑞拉商人，也是前总统马杜罗的盟友。
据一名美国执法官员透露，萨博于今年2月在委内瑞拉被捕，抓捕行动由委内瑞拉当局与美国联邦调查局联合执行。萨博被捕和被驱逐至美国表明，在现任委内瑞拉总统罗德里格斯（Delcy Rodríguez）领导下，美委两国执法部门的合作已提升至新高度。
54岁的萨博拥有委内瑞拉和哥伦比亚双重国籍，有指其与委瑞内拉政府及马杜罗关系密切。
美国司法部门曾于2019年7月以洗钱等罪名起诉萨博。2020年6月，萨博以委政府特使身份前往伊朗，经停非洲国家佛得角（Cabo Verde）时被捕，2021年10月被引渡至美国。
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