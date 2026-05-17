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河内百年规划 因人口压力改造千年古都

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更新时间：09:48 2026-05-17 HKT
发布时间：09:47 2026-05-17 HKT

越南首都河内市近日公布以百年为单位的新总体规划，盼改善千年古都面临的建设老化、交通挤塞、水浸等长期问题，同时应对渐增的人口压力。有关计划以越北红河为发展轴心，作「水平和垂直拓展」，并强化治水、绿化和交通。

越南首都河内市人民委员会上周通过了河内市「百年总体规划」，以一百年为单位，重新规划河内不断扩大的发展规模与人口。河内市是一座拥有千多年历史的「千年古都」，自西元11世纪李朝便迁都于当时名为「升龙」的河内，自此该城市便长期为越南政治与文化中心。

在城市开发、道路规划与地下管道等基础设施上，河内面临许多古都皆有的挑战，包括交通挤塞、大雨淹水、用地不足、建设老化等，亟待解决。而根据新规划书，河内大都会区总体规划涵盖面积约3359平方公里，而首都人口预计2035年将达到1400万至1500万；2065年将增至1700万到1900万，并以2000万为上限。

依据「高密度且绿化」策略，河内不仅将横向扩张，也将往地下和高架空间垂直拓展。下空间将分层开发，用于交通、公用设施、地下水储存和战略设施建设，预计2065年中心区域的地下空间建设面积达到土地面积的约40%。

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