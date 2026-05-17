尼日利亚总统证实IS二号领导人被「清除」

尼日利亚总统提努布昨日表示，极端组织「伊斯兰国」(IS)二号领导人米努基在尼武装部队与美军的联合行动中被「清除」。

提努布当天发表声明说，初步评估显示，在对尼日利亚东北部乍得湖盆地一处藏身地的打击行动中，44岁的米努基（Abu-Bilal al-Minuki）及其多名助手被打死。

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提努布并称，尼日利亚武装部队与美军在行动中合作，对「伊斯兰国」造成了沉重打击。他同时呼吁在西非各地针对恐怖组织据点采取更加果断的打击行动。

美国总统特朗普较早前在社交媒体发文称，米努基已在美尼联合行动中被击毙，并对尼日利亚当局的合作表示感谢。他又指，随着米努基被「清除」，「伊斯兰国」的全球行动将大大削弱。

据美国反恐政策组织「反极端主义项目」讯息显示，米努基1982年出生于尼日利亚东北部博尔诺州，长期活动于非洲萨赫勒地区，2023年被美国国务院认定为「伊斯兰国」的领导人，被列入美国财政部特别指定的全球恐怖分子名单，并受到严厉制裁。