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英首相施纪贤据报拟辞职 前卫生大臣施卓添表态角逐工党党魁

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更新时间：12:17 2026-05-17 HKT
发布时间：12:17 2026-05-17 HKT

英国执政党于地方选举遭遇滑铁卢后，逾80名议员要求党魁下台。面对众叛亲离，据报施纪贤已向密友透露将体面离任，党内潜在继任人选随即展开激烈角力。

据英国《每日邮报》报道，面对执政工党内部连日来的猛烈「逼宫」，英国首相施纪贤（Keir Starmer）据报已向密友透露，他打算辞去首相职务，并正著手制定有序的离任时间表。有内阁成员透露，施纪贤已认清政治现实，明白当前的混乱局面无法持续，仅希望能以体面及自主的方式完成交接。

英国首相施纪贤。 路透社
英国首相施纪贤。 路透社

地方选举惨败 触发内阁跳船潮

这场政治风暴的导火线，源于5月7日举行的英国地方选举。工党在涉及逾5,000个议席的选战中遭遇重大挫败，流失大量地方议席；相反，极右翼政党「英国改革党」则取得空前突破。

相关新闻：工党议员西蒙斯辞职让路 曼市市长班纳姆或重返国会挑战施纪贤

选举惨败令施纪贤面临严峻的党内压力，公开或私下要求其辞职、或定出下台时间表的工党议员已超过80人。至5月12日，四名内阁成员以集体请辞表达不满；两日后（14日），卫生及社会关怀大臣施卓添（Wes Streeting）亦已宣布辞职，并在辞职信中公然呼吁工党重新选举领导人，严重动摇了施纪贤的执政根基。至昨日（16日），施卓添更正式宣布将角逐工党党魁及首相之位。

财相受访图「划清界线」

报道披露，施纪贤原本仍具斗志，但唐宁街内部却处处充斥著「背叛」的迹象。有支持施纪贤的官员指，部分表面力挺他的高级阁员，暗中却指派特别顾问游说议员倒戈，甚至与敌对阵营私下斡旋，为新领导人上台后的内阁职位进行政治交易。

压垮施纪贤的最后一根稻草，据指是财相丽芙斯（Rachel Reeves）日前的受访表现。她在谈及增加医疗拨款时，刻意使用了「我」而非「首相与我」，被外界及内阁解读为正与施纪贤「划清界线」。

继任战拉开帷幕 班纳姆呼声高

随著施纪贤下台在即，工党党魁之争已悄然展开。民调显示，除已表态的施卓添外，大曼彻斯特市长班纳姆（Andy Burnham）在党内议员中拥有极高支持率。虽然班纳姆目前并非下议院议员而受资格限制，但工党下议员西蒙斯（Josh Simons）已于14日宣布辞职，刻意为班纳姆参与补选重返议会「让路」。此外，副首相韦雅兰（Angela Rayner）据报亦在静观其变，随时准备加入战团。

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