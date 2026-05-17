宝莱坞激情拥抱AI 打造数码明星

在印度班加罗尔的一处片场，昔日充斥摄影机喀嚓声、场记板拍击与导演喊叫的喧闹，现已被安静的电脑编程取代。印度是世界上电影产量最高的国家，而这里的制片商开始以前所未有的规模，利用人工智能（AI）拍摄电影、配音、翻译对白及重新剪辑老电影结局，希望借此提高销量，缩短制作时间，大幅降低成本。当美国荷里活掀起抵制AI浪潮的时候，AI正改变印度宝莱坞的面貌。

宝莱坞最大的明星经纪公司Collective Artists Network长期以来致力于打造现实生活中的超级巨星，而该公司现在则开始用AI「制造」数码明星，并尝试将印度教神话等内容，透过AI技术制作影片。该公司一部改编自印度古代史诗《摩诃婆罗多》的剧集，完全由AI制作，当中包括了印度广为人知的动人故事，公主嫁给盲王后自愿终身蒙住双眼，表示同心相守。另一部改编自宗教经典《罗摩衍那》的AI电影，有一个场景展现了神祇扛山飞行的壮观画面。

相关新闻：Seedance 2.0︱AI生成毕彼特汤告鲁斯对打 荷里活斥侵权

AI版《摩诃婆罗多》自去年10月在JioStar串流平台上线以来，录得逾2650万观看次数，但观众口碑不一，在IMDb上的评分仅1.4分（满分10分），有人评论人物口型不同步，缺乏真实感，还有影评人认为影片品质低劣。JioStar的高级主管贾恩告诉记者，观众的反应「既有赞赏也有争议，这对于任何雄心勃勃的大胆尝试都不可避免」。他表示，JioStar正在探索AI格式制作原创故事。

除此之外，印度电影公司还用AI重新剪辑电影结局。孟买电影制作发行公司Eros Media World去年重新发行了2013年热门电影《我是你的罗密欧》，但用AI技术对剧情进行了修改。原版中男主角在片尾时死去，而AI将悲剧改写成一个更幸福的结局：男主角睁开双眼，看到爱人惊喜地笑着，泪流满面。这次AI「改命」的戏剧性尝试，引发主演丹努什在X平台上的强烈反击，指AI版「剥夺了电影的灵魂，为艺术和艺人树立了一个令人深感担忧的先例」。

荷里活工会严限制片厂用AI技术

一些业内人士对AI在电影制作领域的崛起感到担忧。美国编剧兼制片人塔普林表示，使用AI制作整部电影「是对电影史的侮辱」，「它会让戏院和银幕充斥着公式化的垃圾」。尽管如此，AI重映版《我是你的罗密欧》仍然吸引了不少观众。

AI技术在电影领域的应用中，电影配音或许较容易为人所接受。印度有22种官方语言和数百种方言，将这个国家分割成无数个微型市场，因此对于任何一部电影而言，配音都至关重要，它决定着电影能否在全国卖座。路透社记者走访了位于班加罗尔的AI初创公司NeuralGarage，其创办人布纳特示范了一段AI生成的角色说英语片段。随后他叠加一段德语音轨，几分钟内该角色就能说一口流利德语，嘴唇和下巴动作完全同步。

在荷里活，工会合约和就业保障等都严格限制制片厂使用AI技术。相比之下，印度尚未有管制AI应用的相关法律，电影公司正以前所未有的规模，积极部署AI技术的运用。

