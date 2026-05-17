24岁学霸庆祝毕业悬崖跳水惨死 警：冲力等同18米高撞击玻璃面

美国乔治亚大学（University of Georgia）一名24岁男毕业生，日前与友人前往阿拉巴马州马丁湖（Lake Martin）庆祝毕业。期间他从当地著名的高耸悬崖跳入湖中，随即失踪，搜救人员最终在水深约15米处寻获其遗体。

挑战著名跳水点「烟囱岩」 堕水后未再浮起

死者证实为来自乔治亚州哥伦布市的巴雷托（Jayden Barreto）。事发于本月13日，巴雷托与朋友前往当地著名景点「烟囱岩」（Chimney Rock）进行跳水活动，该处一直被形容为刺激爱好者的天堂。

埃尔莫尔郡（Elmore County）警方引述目击者表示，巴雷托从岩石一跃而下后，就再也没有浮出水面。紧急救援人员随即展开大规模搜救，最终在当晚约9时45分，由潜水小组在水面下约50英尺（15米）的一处水下岩架上发现巴雷托。

水下地形险恶 警长：落水冲击力如撞玻璃

当地警长指出，事发现场地形极为险恶，该岩架下方是一个水下断崖，深度可急遽下探至70英尺（21米）以上。警长形容，从烟囱岩的高处跳下，对身体的冲击力就如同从18米高空撞击一片玻璃，身体接触水面时的姿势是生还的关键，目前警方初步判定事件属意外。

校方确认身份 拥双学位成绩优异

乔治亚大学校方随后发出声明，证实巴雷托为该校2025年度毕业生，他成绩优异，拥有管理资讯系统与心理学双学位。一场原本庆祝学成毕业的旅行演变成无法挽回的悲剧，令亲友及校方深感哀痛。蒙哥马利消防救援队表示，当时共有6名潜水员在极具挑战性的水下环境中参与搜救，惜未能挽救其生命。