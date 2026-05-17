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特朗普：中国坚持自主研发 拒购辉达H200晶片

即时国际
更新时间：08:06 2026-05-17 HKT
发布时间：08:06 2026-05-17 HKT

美国总统特朗普结束访华行程，中国商务部昨日发文，公布双方在经贸领域达成五项积极成果，包括成立贸易与投资理事会，并「原则同意对同等规模的各自关注产品降税」。然而，在高端科技博弈方面，特朗普在返美途中证实，中方因坚持自主研发战略，暂未批准采购辉达（NVIDIA）H200人工智能晶片的交易。

特朗普在返美途中证实，中方因坚持自主研发战略，暂未批准采购辉达（NVIDIA）H200人工智能晶片的交易。
特朗普在返美途中证实，中方因坚持自主研发战略，暂未批准采购辉达（NVIDIA）H200人工智能晶片的交易。

成立双边理事会 推动对等规模降税

商务部声明指出，此次「习特会」前，国务院副总理何立峰与美国财长贝森特已先于南韩进行密集磋商，为元首会晤铺路。目前达成的初步成果重点包括：

  • 机制建立： 双方同意成立「贸易理事会」及「投资理事会」，作为讨论双方贸易关切的常设平台。

  • 关税安排： 通过贸易理事会，双方原则上同意针对同等规模的产品实施相互降税，以扩大农产品等领域的双向贸易。

  • 农产品准入： 美方将解决中方乳制品、水产品自动扣留等长期关切；中方则推动美方牛肉设施注册及部分州分禽肉输华。

  • 航空合作： 中方将向美方采购飞机（特朗普早前称数量为200架波音客机），美方则保障发动机及零部件的对华供应。

中方坚持科技自强 辉达重返市场受阻

虽然辉达执行长黄仁勋于最后时刻加入访华代表团，且一度传出美国商务部已批准10间中国公司购买H200晶片，但中方的态度反映了核心技术自主化的决心。

特朗普在「空军一号」受访时说：「H200很好，中国需要它，但他们选择不这样做（采购），他们想尝试自主研发。」美国贸易代表格里尔亦补充，此次会谈并未涉及晶片出口管制的全面解禁，并指出中国正坚定致力于先进晶片的国产化，视美国科技产业为其努力的潜在威胁。

黄仁勋此前曾警告，失去中国市场及对华禁令将对美国科技产业造成损害，「伤人亦伤己」。路透社日前报道，美国商务部已批准阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东等10间中国科技企业，直接或透过中间商采购辉达的H200晶片。

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