意大利汽车撞人群酿8伤 女伤者双腿截肢 疑犯被捕前持刀袭击行人 

意大利北部城市摩德纳（Modena）发生恐怖车祸。一名男子驾车蓄意冲撞人群，导致至少8人受伤，其中4人伤势严重。疑犯在车辆撞入店舖橱窗后企图逃走，期间更持刀刺伤一名拦截他的路人，最终被警方拘捕。

蓄意冲撞行人路 伤者需直升机送院

事发于当地时间昨日。摩德纳市长梅泽蒂（Massimo Mezzetti）接受国营电视台RaiNews24访问时透露，涉事车辆当时蓄意冲上行人路，撞倒多名路人。伤者当中有4人情况危殆，其中2人需由直升机紧急送往约40公里外的博洛尼亚（Bologna）医院抢救。

意大利汽车撞人群酿8伤 女伤者双腿截肢。路透社

疑犯被捕前持刀袭击行人。路透社

疑犯被捕前持刀袭击行人，引起恐慌。路透社

一名被疑犯刺伤的男途人向传媒忆述，当时听到背后传来人群倒地的声音，转身见到汽车冲过来，随即倒地躲避。他指疑犯下车逃跑时神情恍惚，怀疑受到酒精或药物影响，惟当局尚未证实此说法。

据意大利内政部消息人士透露，被捕司机是一名30岁、在贝加莫（Bergamo）出生的北非裔男子。据了解，他长期接受精神疾病治疗。警方正调查其行凶动机，目前尚未将事件列为恐怖袭击。

市长指，疑犯在车辆失控撞入橱窗后企图弃车逃走，多名途人见状上前拦截。混乱中，疑犯掏出小刀袭击其中一人，导致该名路人轻伤，警方随后赶至现场将其制服。

梅洛尼发文慰问 促警彻查

意外惊动意大利政府高层。总理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社交平台X发文，向伤者及其家属表示慰问，并强调事件极其严重，相信执法部门会追究到底，令责任人负上全责。

然而，内政部长兼副总理、反移民强硬派领导人萨尔维尼（Matteo Salvini）则将焦点放在疑犯的身分背景上。他在社交平台上公开点名疑犯的北非裔背景，并斥责其为「第二代犯罪者（second-generation criminal）」，再次引发当地对移民问题与治安的激烈讨论。