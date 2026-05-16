蚂蚁雪葩｜首尔米芝莲餐厅4年违法卖逾万份挨告 重金属超标55倍

南韩首尔一间米芝莲二星餐厅，被指从2021年开始供应可让顾客自行加入蚂蚁的甜点，然而根据南韩法规，蚂蚁并非食用昆虫。经检验餐厅提供的蚂蚁金属含量超标55倍，首尔西部地方检察厅决定对餐厅不拘留起诉。



综合韩媒报道，这间高级创意韩餐厅位于江南区，几年来一共卖出了1.22万份有蚂蚁的甜点「蚂蚁雪葩」，将将3至5只蚂蚁放在雪葩上增添酸味，为餐厅带来1.2亿韩元（约62万港元）营收。然而，南韩《食品卫生法》规定可食用的昆虫只有10种，包括面包虫、蚱蜢、蚕蛾幼虫、蚕蛾蛹等，并不包括蚂蚁。

网路不少食评提到，餐厅声称蚂蚁是主厨从雪岳山、智异山等地「亲自捉」，但其实是从美国、泰国进口的蚂蚁干。卫生单位检测发现，这些蚂蚁重金属含量比一般食用昆虫高出55倍。

据指在调查时，餐厅表示主厨过去曾在美国和欧洲工作，都有在餐点中加入蚂蚁的做法，但他们不知道这在南韩属于违法行为。检方最后以违反《食品卫生法》等罪嫌起诉。