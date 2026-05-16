古惑洗走老鼠货︱5名中国人在日盗刷卡被捕 涉案约1800万港元

日本爱知县警方15日宣布破获盗刷信用卡购物再转售的案件，逮捕居住在埼玉县川口市的周黎明、钟文清夫妇等5名中国人和1名日籍嫌犯成田晴隆，其涉案金额达3.72亿日圆（约1800万港元），目前日警仍在追缉其他嫌疑犯。

始于2023年犯案 瞄准家电日用品

综合日媒报道，周、钟等人至少从2023年9月就开始转售盗刷而来的商品，主要是瞄准10万日圆（约5000港元）左右的家电和日用品，当货物送到指定地址时，他们会先转运至神奈川县横滨市南区某民宅，再开车载到埼玉县川口市某地存放。警方表示，周、钟此举主要是制造断点，避免遭到调查人员追踪，之后他们就会把赃物上架到二手商品交易平台等处贩售。

去年9月，爱知县丰田市1名男子发现信用卡被盗刷后报案，当局开始察觉到这个犯罪团体。警方补充，今年1月26日，疑犯登入手表业者的购物网站，以福冈县一名60多岁妇女的信用卡购买一只7.48万日圆（约3700港元）的手表，同月31日商品送抵千叶县茂原市某住宅后就将其拿走。

负责侦办此案的爱知县警察认为，周、钟等人是受到中国犯罪组织的指示，负责转运商品的部分，至于购物、收货另有其他人负责，目前仍在追缉中。