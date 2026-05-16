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日栃木县入屋杀人抢劫案1死2伤 高中少年4人落网

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更新时间：19:58 2026-05-16 HKT
发布时间：15:10 2026-05-16 HKT

日本栃木县上野川町周四发生入屋杀人抢劫案，一名69岁妇人死亡，他的两个儿子也受了重伤。警方先后拘捕4名高中少年，怀疑此案涉及「暗黑兼职」。

案发于14日上午约9时25分，疑犯闯入民宅搜索财物，并以利器刺向女户主富山英子胸部，致其出血性休克死亡。分别40余岁及30余岁的儿子也头部受伤。

未成年违法开车逃走

尽管犯案少年未到法定驾驶年龄，他们准备了汽车逃走。其中一名居住在神奈川县相模原市的16岁高中男生可能来不及上车，案发后在民宅附近徘徊时被捕。

负责开车的少年翌日被捕，据信与首名被捕少年同校。警方周六拘捕多2名少年，其中一人来自川崎市。警方仍在厘清少年之间的关系，包括是否相识。县警怀疑他们是被匿名流动犯罪集团邀请，以「暗黑兼职」的方式参与犯罪，正深入调查。

当地知名大户被盯上

据报此次受伤的30余岁儿子家中4月初也曾被盗窃。案发民宅附近在4至5月曾多次发现有可疑人士出没，县警先后在附近巡逻数十次。

案发现场位于JR东北本线石桥站东北方向约3公里处的乡村地区，房屋零星散布在田野和农场之间。附近邻居指富山家经营该区最大的农场，以种植牛蒡闻名，早年赚大钱后住宅曾经大装修，被称为「牛蒡大宅」，近年则转种草莓，在周围的人眼里，他们家很富有。

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