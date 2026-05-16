宁住核电厂旁︱美7成受访者反对AI数据中心近住家 忧推高电费

美国民调公司盖洛普（Gallup）在今年3月对1000名成年人进行调查，结果显示，将近7成的受访者反对在自己住家与社区附近兴建AI数据中心，这一比例较2025年底的47%有明显上升。

盖洛普（Gallup）在今年3月进行的民调，7成受访者反对AI中心建在自己社区。盖洛普官网

AI数据中心引电费暴涨

根据《华盛顿邮报》报道，民众的反对声浪相当强烈，甚至有不少受访者表示，宁可住在核电厂附近，也不愿忍受AI数据中心带来的影响。 由于AI资料中心用电量极大，导致美国批发电价最高上涨了近2.7倍，家庭与中小企业的电费负担亦随之增加。如是，许多民众认为，AI巨头赚取巨大利润，电网成本却由一般民众承担，形同替AI巨头买单。

目前，包括Microsoft、Google、Amazon、Meta等在内的多家大型科技公司，因应此一趋势开始调整策略，转而选择在乡村或非自治地区（unincorporated land）兴建AI基础设施，目的是避开市议会审查、减少地方抗争，并缩短法律流程。美国整体AI基础建设的分布，正逐渐往「监管较弱的地区」移动。

除电费问题，资料中心带来的空气污染、水资源滥用权力也备受关注，AI 基础建设的社会成本已然浮现。