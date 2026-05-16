汉坦病毒｜「洪迪厄斯」号大部分船员荷兰隔离6周 全球已现10病例致3死

荷兰政府15日表示，爆发汉坦病毒（Hantavirus）疫情的「洪迪厄斯」号（MV Hondius）邮轮将于本月18日抵达鹿特丹港，届时大部分船员将在荷兰隔离观察6周。另外，世卫15日表示，截至目前，已确认10例汉坦病毒感染病例，其中3人死亡。

将彻底消毒「洪迪厄斯」号

荷兰外交部与卫生部当天在致国会众议院的信函中表示，邮轮抵达后，荷兰籍人员将居家隔离，而其他无法立即返回原籍国的船员则会暂时入住隔离点。其中，有17名菲律宾籍船员将在荷兰隔离观察6周。

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鹿特丹市政府及相关机构正为「洪迪厄斯」号邮轮入港后的船员隔离、遗留行李转运、船舶消毒等工作做准备。据了解，邮轮完成彻底消毒后，荷兰卫生防疫部门将对该船进行全面检查与评估，以确定是否能再次航行。

此前，「洪迪厄斯」号邮轮的营运公司「泛海探险」在一份声明中指出，目前邮轮上有25名船员与两名医护人员，国籍包括菲律宾、荷兰、乌克兰、俄罗斯与波兰。

世界卫生组织早前通报，这艘邮轮于4月1日从阿根廷乌斯怀亚出发，前往非洲岛国佛得角，途中爆发了汉坦病毒家族中的安第斯病毒聚集性感染，已造成3人死亡。

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