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伊朗局势 | 法国「戴高乐号」航母抵阿拉伯海部署 为护航行动做准备

即时国际
更新时间：09:48 2026-05-16 HKT
发布时间：09:48 2026-05-16 HKT

法国海军「戴高乐号」航空母舰已抵达阿拉伯海部署，为霍尔木兹海峡多国护航行动做准备。法方强调，「戴高乐号」正在红海相关海域执行部署任务，其使命是以防御的方式维护海上航行自由，并与交战各方保持距离。

法国武装部队国务秘书吕福证实，「戴高乐号」已进入阿拉伯海，并已抵达指定区域，但并没有进入霍尔木兹海峡。她强调，法方立场是为恢复霍尔木兹海峡通航提供可能性，其方式完全是防御性且符合国际法。

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「戴高乐号」正在红海相关海域执行部署任务。路透社
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「戴高乐号」将为霍尔木兹海峡多国护航行动做准备。路透社
「戴高乐号」将为霍尔木兹海峡多国护航行动做准备。路透社
马克龙表明，通过部署军事力量重开霍尔木兹海峡，从来不是法国的选项。路透社
马克龙表明，通过部署军事力量重开霍尔木兹海峡，从来不是法国的选项。路透社

与交战各方保持距离

据法国媒体报道，「戴高乐号」本月6日穿过苏彝士运河，随后在吉布提的后勤支援点停留数日。

法国总统马克龙表示，通过部署军事力量重开霍尔木兹海峡，从来不是法国的选项，今次护航行动由法国和英国共同主导，旨在与伊朗展开协商，并与地区国家及美国进行沟通，防止冲突，确保在条件具备时恢复霍尔木兹海峡航运。

保障霍尔木兹海峡航运安全

4月17日，马克龙和英国首相施纪贤在巴黎主持召开国际会议，重点讨论通过外交途径结束当前中东冲突、重新开放霍尔木兹海峡、局势稳定后为海峡航运提供安全保障等议题。2人表示，两国将在条件允许时牵头一项防御性多国行动，以保障霍尔木兹海峡航运安全。

4月22日，英法两国在伦敦主持召开为期2天的多国军事规划会议，推进霍尔木兹海峡恢复通航相关方案制定工作。
 

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