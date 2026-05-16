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以黎停火协议将延长45天 以军发动新一波空袭

即时国际
更新时间：09:13 2026-05-16 HKT
发布时间：09:13 2026-05-16 HKT

黎巴嫩和以色列在华盛顿举行的2天会谈取得外交进展，双方同意将停火期限再延长45天，并于6月2日至3日在美国国务院举行下一轮会谈。以色列与黎巴嫩真主党自4月17日以来虽然已达成停火，但冲突未曾停歇，双方因军事行动已造成数百人死亡，并相互指责违反协议。而黎巴嫩指以军周五继续空袭黎南多地，造成至少12人死亡。

周五较早前，美国国务院发言人在社交媒体发文，宣布上述停火延长、对话安排等消息。黎方声明指，双方同意于5月29日在美国国防部启动安全对话，美方将继续推动黎以双边沟通与军事协调，并将在会谈取得积极成果的情况下，进一步研究延长停火期限。

停火以来，以军以真主党违反停火协议为由，几乎每天空袭黎南部。法新社
停火以来，以军以真主党违反停火协议为由，几乎每天空袭黎南部。法新社
以黎战火不断，黎南遭到多次空袭。法新社
以黎战火不断，黎南遭到多次空袭。法新社
以军周五对黎国南部奈拜提耶地区发动多轮空袭。法新社
以军周五对黎国南部奈拜提耶地区发动多轮空袭。法新社

以军再空袭黎南 酿至少12死

据黎巴嫩国家通讯社报道，以军周五对黎国南部奈拜提耶地区发动多轮空袭，造成至少12人死亡，其中包括3名医护人员。黎巴嫩公共卫生部发表声明说，以军对提尔地区多个城镇的空袭造成至少37人受伤，包括医护人员、妇女和儿童。

黎巴嫩真主党表示，当天在黎南部多个地点打击以军无人机、士兵、军用推土机以及「梅卡瓦」坦克。

以黎4月17日零时开始临时停火，美国总统特朗普同月23日宣布停火延长3周。然而，停火以来，以军以真主党违反停火协议为由，几乎每天空袭黎南部，声称在其占领的黎南部地区拆除和炸毁真主党军事基础设施。

黎巴嫩衞生部公布的数据显示，自3月2日黎以战火重燃以来，以色列对黎巴嫩发动的袭击已造成2951人死亡、8988人受伤。

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