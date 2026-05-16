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特朗普：中方购波音机数量或增至750架 包括777与737型号

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更新时间：08:41 2026-05-16 HKT
发布时间：08:41 2026-05-16 HKT

周五（15日）结束访华行程的美国总统特朗普，在乘搭空军一号从北京返回美国航程中表示，中方承诺购买200架波音飞机，相关订单数量可能会增至750架，而且会配备奇异航太（GE Aerospace）生产的引擎。

特朗普说明，他与中国国家主席习近平谈妥，中美之间有关波音的采购交易大约有200架飞机，如果中方觉得不错，已承诺加码到750架。

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特朗普结束访华行程后，已返抵美国。美联社
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特朗普在乘搭空军一号从北京返回美国航程中，接受记者访问。美联社
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波音证实中国承诺购买200架波音飞机。美联社
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特朗普指，中国向波音订购的飞机包括777和737型号。路透社
特朗普指，中国向波音订购的飞机包括777和737型号。路透社

奇异航太提供飞机引擎

特朗普指出，奇异航太也在这笔交易受惠之列，预计提供400到450引擎。关于这项交易的更多细节，例如飞机型号和交付时间表，目前尚不清楚。

但特朗普接受霍士新闻访问时表示，中国向波音订购的飞机包括777和737型号。

他在周五晚播出的访问中说：「他（习近平）承诺购买200架波音飞机，大型的777和737，以及很多非常非常大的、漂亮的波音飞机。」

200架订单估值1483亿

航空情报和咨询公司IBA估计，若其中80%为MAX飞机，这200架飞机的订单价值约为170亿至190亿美元（约1327.2亿至1483.3亿港元）。

倘若200架的订单敲定，这会是波音近10年来在中国市场拿到的第一笔大订单。此前受到中美贸易紧张局势影响，波音已遭中国这个全球第二大航空市场排除在外。

此前有消息人士透露，特朗普与习近平会晤之前，双方正在讨论的事项包括一笔多达500架左右的飞机订单。

倘最终购逾500架 或成航空史上最大订单

若果最终订单数字超过500架，这会成为航空史上最大订单。目前记录是印度靛蓝航空（IndiGo）此前向空中巴士下单500架窄体客机。中方这笔大额订单飞机数量，可能由3大国航均分。

波音行政总裁奥特伯格（Kelly Ortberg）、奇异行政总裁卡尔普（Larry Culp）都在今次特朗普率团访华的代表团CEO等级成员之列，明显希望借此促成交易、解决商业纠纷。飞机订单有助于解决波音自身财务问题，也能缩小波音与竞争对手空中巴士之间的差距。近年空巴在中国市场已是遥遥领先。

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