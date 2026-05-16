特朗普结束访华即向台发警告：美方不愿远赴9500英里打仗 不想有人走向独立

美国总统特朗普于昨日（15日）结束备受瞩目的访华行程。他在离境后接受美国传媒访问时，就台海局势回应记者提问，明确表示「不想有人走向独立」，并指美方不愿为了台湾问题，远赴9,500英里外卷入战争，这番言论被外界视为对台方的严厉警告。

特朗普在接受霍士新闻（Fox News）专访时，被问及与国家主席习近平会晤后，台湾民众应感到更安全还是更不安全。特朗普采取「中立」立场回应，指这种现状已持续多年，美方的对台政策并无改变。

特朗普结束访华后接受美国传媒访问时，就台海局势回应记者提问，明确表示「不想有人走向独立」，并指美方不愿为了台湾问题，远赴1.5万公里外卷入战争。美联社

特朗普结束访华后接受美国传媒访问时，就台海局势回应记者提问，明确表示「不想有人走向独立」，并指美方不愿为了台湾问题，远赴1.5万公里外卷入战争。美联社

特朗普访华期间与国家主席习近平会晤，备受国际关注。路透社

然而，特朗普随即补充其对局势的忧虑：「我会这么说，我不想看到有人走向独立。你知道，我们可能得远赴9,500英里去打仗，我并不想那样。」他说：「我想他们冷静下来。我希望北京冷静下来。」

特朗普称，美方不希望发生战争，相信若能维持现状，中国亦会接受。他强调，美方不认同台方因预期获得美国支持而采取激进动作：「我们不希望有人说：『我们独立吧，因为美国支持我们。』」

被问到是否预见台海将爆发冲突，特朗普表示不认同，认为习近平亦不想见到战争，「习近平不想看到独立运动。我想我们会没事的。」

王毅：美方重视中方关切 了解立场

同日，外交部长王毅向媒体介绍中美元首会晤情况。王毅指，台湾问题是会晤中的重点议题之一。他在会晤中感受到，美方了解中方的立场并重视相关关切；他强调，美方与国际社会一样，不认同亦不接受台湾走向独立。