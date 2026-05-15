商务舱变砲房！5旬男女「一见钟情」座位上激战 落机即被捕

阿根廷一对五旬男女日前乘搭巴拿马航空（Copa Airlines）时，竟当众在商务舱内激战。令人震惊的是，这两人原本互不相识，上机后一见钟情，随即「欲火攻心」。有孩子看到脸红心跳的一幕，向乘务员告发，飞机一落地这对男女就被警察拘捕。

巴拿马航空客机。 fb /Copa Airlines

英国《太阳报》报道，事发于5月9日，54岁阿根廷男子A与59岁女性B，在从巴拿马飞往阿根廷的CM 836航班上「一挞即着」。当时机舱内有许多乘客，两人却毫无顾忌。

一名孩童目击并受惊，除即向乘务员通报。机师在飞机降落前，即要求阿根廷罗萨里奥国际机场（Rosario International Airport）地面警察待命出动。

当飞机一落地，机场警察随即将二人逮捕。根据警方纪录，两人被捕时状态极其狼狈，处于「衣服被拉下且凌乱」的状态，明显刚结束激烈运动。

航空公司有权终身禁飞

初步调查显示，男子A已婚，有3个小孩，职业是建筑师兼铁路建设工地管理员。女方B则是已离婚的成功企业家。两人因在公共场所作出不雅行为，被控公然猥亵罪。

根据各国民间航空局规定，在机上进行猥亵行为的乘客，不仅违反航空法规，还将面临刑事处罚。此外，航空公司也有权将两人列入「黑名单」，拒绝其未来再次搭乘。