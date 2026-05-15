伊波拉病毒｜非洲刚果（金）爆发疫情 246人疑似感染65死

非洲疾病预防控制中心15日宣布，刚果（金）东部伊图里省爆发伊波拉疫情，目前已报告246例疑似病例和65例死亡病例。根据声明，刚果（金）国家生物医学研究所初步检测20份样本，当中13份样本确认感染伊波拉病毒，包括4个死亡病例。



非洲疾控中心表示，由于受影响地区包括城市、人口流动频繁且安全形势不稳，同时当地密切接触者追踪、感染预防和控制能力不足，加上邻近乌干达和南苏丹，当前疫情存在扩散风险。

非洲疾控中心主任卡塞亚表示，鋻于受影响地区与邻国之间人口流动频繁，迅速开展区域协调至关重要。非洲疾控中心正与刚果（金）、乌干达、南苏丹等国以及世界卫生组织、联合国儿童基金会等机构合作，加强监测和应对工作，以尽快控制疫情。

刚果（金）2025年也曾爆发伊波拉疫情，从9月开始，到12月结束。

伊波拉病毒可引发伊波拉出血热，主要通过接触病患或被感染动物的血液、体液、分泌物、排泄物等感染，临床表现主要为发热、出血和多脏器损害，死亡率高达50%至90%。