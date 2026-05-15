Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊波拉病毒｜非洲刚果（金）爆发疫情 246人疑似感染65死

即时国际
更新时间：21:39 2026-05-15 HKT
发布时间：21:39 2026-05-15 HKT

非洲疾病预防控制中心15日宣布，刚果（金）东部伊图里省爆发伊波拉疫情，目前已报告246例疑似病例和65例死亡病例。根据声明，刚果（金）国家生物医学研究所初步检测20份样本，当中13份样本确认感染伊波拉病毒，包括4个死亡病例。

非洲疾控中心表示，由于受影响地区包括城市、人口流动频繁且安全形势不稳，同时当地密切接触者追踪、感染预防和控制能力不足，加上邻近乌干达和南苏丹，当前疫情存在扩散风险。

非洲疾控中心主任卡塞亚表示，鋻于受影响地区与邻国之间人口流动频繁，迅速开展区域协调至关重要。非洲疾控中心正与刚果（金）、乌干达、南苏丹等国以及世界卫生组织、联合国儿童基金会等机构合作，加强监测和应对工作，以尽快控制疫情。

刚果（金）2025年也曾爆发伊波拉疫情，从9月开始，到12月结束。

伊波拉病毒可引发伊波拉出血热，主要通过接触病患或被感染动物的血液、体液、分泌物、排泄物等感染，临床表现主要为发热、出血和多脏器损害，死亡率高达50%至90%。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
央视4.7亿港元夺世界杯转播权。 美联社
01:10
世界杯2026｜央视获转播权 版权费4.7亿港元
即时国际
4小时前
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
4小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
饮食
5小时前
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
影视圈
12小时前
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
00:48
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
影视圈
9小时前
黄嘉雯人美心善，或能把好运带给周日两匹爱驹。（相片来源：黄嘉雯ig）
黄嘉雯周日两驹出赛
马圈快讯
10小时前
特朗普结束访华行程。路透社
02:02
特朗普访华︱特朗普登空军一号离华 外长王毅机场送行︱不断更新
大国外交
8小时前
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
食用安全
15小时前
温岚「败血性休克」急送ICU抢救全面停工 吴宗宪哽咽受访 群星集气
温岚「败血性休克」急送ICU抢救全面停工 吴宗宪哽咽受访 群星集气
影视圈
5小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
9小时前