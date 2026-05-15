特朗普访华｜被误传趁习近平离席「偷睇笔记」 美媒解话：是他自己的

国家主席习近平周四在人民大会堂为美国总统特朗普举行国宴，两人并排而坐。X平台一度疯传特朗普趁习近平离席上台致词之祭，「偷瞄习近平的笔记」。不过，后来美媒澄清，那其实是特朗普自己的文件。

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影片在内地及国际社媒疯传，引来大量网友观看与转发。宴会厅布华丽置，气氛正式而隆重，白宫的影片从两人进场开始拍摄，进场后不久众人就座，特朗普坐在习近平右侧。主持人宣布宴会开始，并邀请习近平上台致词。

习近平走向讲台期间，特朗普看看讲台，又看看桌上，突然伸出左手，翻开他和习近平座位中间的一个深色文件夹，偷瞄了两页纸便迅速合上。

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有人截取一段约30秒的影片，在X平台发帖指特朗普「偷瞄习近平的笔记」。不过，有美媒分析指出，文件夹封面图样更像是美国总统徽章，相信特朗普只是看自己的文件。

后来更有人找出美联社的国宴完整片段，发现实际上在习近平完成致词返回坐位后，特朗普就拿起了被指「偷睇」的那份文件夹去致词，多间外媒讯速发布事实核查报道还原真相。