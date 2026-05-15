世界杯2026｜央视获转播权 直播吧：1.1亿美金

距离2026年美加墨世界杯开幕不到一个月，国内的转播权悬念终于尘埃落定。内地体育资讯平台「直播吧」今日（15日）报道，央视以1.1亿美元（约8.58亿港元）成功购得本届世界杯的转播权。

成交价仅为最初报价6成

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早在数月前，国际足协向央视开出的初始报价高达2.5亿至3亿美元，约合18至21亿人民币。这个价格比上届卡塔尔世界杯的单届转播权成本翻了将近一倍，创下历史新高。



央视的预算底线长期维持在6,000万至8,000万美元，双方价差悬殊，导致谈判一度陷入僵局。经过多轮协商后，最终成交价压至约1.1亿美元，较初始报价降幅超过60%。

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2026年国际足总世界杯（美加墨世界杯）将于今年6月12日至7月20日在美国、加拿大及墨西哥三国联合举办，这是史上首次由三个国家共同承办的世界杯。本届赛事也首次启用48队的新赛制，共计进行104场比赛。