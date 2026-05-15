中国男子大闹曼谷机场被捕 失控踢坏自动闸门遭索偿 终身被禁入境

中国一名30岁男子日前准备从曼谷素万那普机场出境时，疑因不会使用自动通关闸门而情绪失控，猛踹闸门，踢坏造价昂贵的感应闸门，还涉嫌辱骂前来制止的航警。该名男子随即被捕，泰国当局已起诉他刑事毁损罪，索偿45万泰铢（约10.8万港元），并将他永久列入「黑名单」，终身禁止入境泰国。

疑因不懂操作自动闸门 情绪失控

泰国传媒报道，事发于周三（13日）下午2时35分。现年30岁的郑立为（音、Liwei Zheng）原定搭乘春秋航空9C7282航班飞往上海，但他经过素万那普机场第二出境区的自动通关闸门DAE01时，却突然情绪失控破坏闸门。

中国男子（右一）因涉嫌破坏自动闸门被捕。泰国移民局

事发于曼谷素万那普机场。维基网站

根据监视器画面显示，郑立为进入自动护照查验通道后，没有按照机器提示的步骤操作，而是把登机证放在读护照的位置，机器无法识别，所以第一道门没有打开。他因此大发雷霆，用脚猛踢机器的透明玻璃门致其损坏。之后，他又回来把护照放上去，但放得不对，机器还是无法识别，他再一次用脚踹门，接著强行直接穿过机器离开，完全没有完成正常检查过程，吓得现场安检人员立刻冲上前将他制服。

涉中英文破口大骂关员

郑男被捕后情绪极度激动，不仅不配合调查，还对著移民局官员用英文、中文破口大骂，甚至数度企图攻击警员。当时与他同行的妻子见状，赶忙上前试图安抚与拦阻，但郑男依然大声叫嚣，引发大批旅客围观。

警方指出，郑男毁损公物的行为已违反泰国《刑法》第358条，最高可处3年监禁或6万泰铢（约1.44万港元）罚款。此外，他还必须支付高昂的维修费用，自动通关系统的损坏索偿金额估计高达45万泰铢。警方也考虑加控其侮辱公务员罪，可额外判处1年监禁。

遭撤锁签证 列入黑名单

案件于周五（15日）移送北榄府地方法院审理。移民局长帕努玛警已指示移民局第二分局撤销郑立为的签证，并指由于他的行为对社会构成危害，移民局将把他列入黑名单，终身禁止入境泰国，并在案件最终判决后，立刻将他驱逐出境。

帕努玛警表示，泰国欢迎每一位尊重泰国人和泰国法律的游客前来，但如果作出任何违法行为，不管是刑事案件还是违背泰国风俗的行为，一律吊销签证并强制遣返，绝不姑息。