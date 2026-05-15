特朗普持股调整惹议 重押辉达、苹果 抛售微软、Meta

美国联邦政府伦理办公室周四（14日）公布总统特朗普最新财务申报文件，揭露他在今年第1季进行多笔大规模金融交易，总额介乎2.2亿至7.5亿美元（17.18至58.56亿港元）之间，涵盖多家美国大型企业，其中包括大举买入辉达（Nvidia）、苹果（Apple）与甲骨文（Oracle），同时也抛售微软（Microsoft）、Meta与亚马逊（Amazon）。这份申报文件已在市场上掀起潜在利益冲突的争议，事缘在特朗普的主要买入交易部分，相关企业管理层正随同他出访中国。

根据上述申报文件，特朗普在2026年首季对旗下科技股持仓进行重大调整，大幅减持部分大型科技股的同时，积极布局半导体及企业软件类股，引发外界高度关注。而买卖对象涵盖微软、Meta、甲骨文、博通（Broadcom）、美国银行（Bank of America）及高盛（Goldman Sachs）等多家美国龙头企业股票与债券。

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特朗普今年首季狂扫辉达、苹果股票。美联社

特朗普在2026年首季对旗下科技股持仓进行重大调整，大幅买入辉达。他与辉达行政总裁黄仁勋（右）关系良好。路透社

积极布局半导体及企业软件类股

单笔买进金额介乎100万至500万美元的买入交易包括标普500指数基金、辉达与苹果。而单笔500万至2500万美元的大额卖出交易，则包括微软、亚马逊与Meta。

文件仅列出1000美元以上的交易，且以区间而非确切金额呈现，并未揭露精确获利，也未说明交易是否透过直接持股或全权委托帐户进行，以及交易性质是股票或公司债。特朗普的资产由其子女管理的信托持有，部分交易显示由证券商代为执行。

惹利益冲突及内幕交易疑虑

分析指出，特朗普此波软件股布局时机值得关注，因为相关个股近期因市场对AI冲击的疑虑及获利能见度不足，正经历明显修正。

较早前，美国政府宣布解除对阿里巴巴 、字节跳动、腾讯控股、京东集团等10家中国企业的限制，允许其采购辉达AI晶片H200。此消息一出，辉达股价随即上涨，也让外界对于特朗普是否涉及内线交易的质疑声浪急速升温。

自重返白宫以来，特朗普已多次依规申报金融交易，内容涵盖市政债券与大型企业证券等资产变动。更完整的年度财务申报预计将于未来数月公布，内容将涵盖其商业资产与收入来源，包括高尔夫事业与加密货币投资等。