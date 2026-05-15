特朗普访华 | 特朗普称中方同意买美国石油 消息刺激国际油价上升

美国总统特朗普表示，他和中国国家主席习近平会晤后，中方已同意购买美国石油，并希望购买美国大豆。消息刺泪国际油价上升，7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上升1.49%，报每桶107.30美元。

特朗普周四在北京与习近平会晤后，接受美国霍士新闻主持人汉尼提（Sean Hannity）访问时说：「他们已经同意从美国购买石油，他们将前往德州，我们将开始派遣中国船只前往德州、路易斯安那州和阿拉斯加，」

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特朗普周四在北京与中国国家主席习近平会晤。路透社

特朗普与习近平握手。路透社

特朗普指中国已同意购买美国石油。法新社

将派中国船赴德州、路易斯安那州和阿拉斯加

中国作为伊朗石油的主要外国客户，在特朗普去年征收关税前曾购买少量美国原油，并已大幅放缓对美国大豆的购买，转买巴西大豆。

陪同特朗普访华的美国财长贝森特周四𨊽早在接受CNBC《Squawk Box》节目访问时说，双方将讨论采购包括能源和农产品等项目，以及中国可以在美国投资的非战略领域。

贝森特淡化中方加购美大豆

然而贝森特淡化了中方会进一步增加对大豆采购的重大订单，称这些问题「早已在此前的协议中安排好了」。不过，他也表示，鉴于今年预期会出现通常会推高价格的厄尔尼诺现象，中方应该考虑增加采购量。

他说：「至于大豆，我们在所达成的釜山协议中，有一个为期3年的大规模采购承诺。所以大豆问题真的已经安排好了。」

根据去年10月底在南韩釜山召开的习特会所达成的共识，中方同意在2026年2月底前购买1200万吨美国大豆，并在未来3年内每年购买2500万吨。

中方提出购买更多美国能源可能性

贝森特告诉CNBC，烟花是美国不会寻求将生产迁回本土的商品之一。他没有透露中国潜在订单的具体细节，但表示双方正在讨论先各自采购对方约300亿美元的产品。

他表示，中方官员提出购买更多美国能源的可能性，并指出美国将建设更多液化天然气出口设施，包括在阿拉斯加，这将是向中国销售液化天然气的理想地点。

贝森特说：「我们正致力于实现（美中）贸易平衡，这就是我们的目标，而实现这一目标有两种方法，要么美国减少从中国的进口，要么我们增加对中国的出口，我们正在努力平衡这两种情况。」