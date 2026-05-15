耶鲁大学医学院 | 招生涉歧视白人与亚裔学生 偏袒黑人与拉丁裔

美国司法部指出，耶鲁大学（Yale University）医学院在招生过程中存在种族偏见，刻意偏袒非裔与拉丁裔申请者，对白人与亚裔学生构成不公平待遇。司法部此举被视为特朗普政府持续打击校园多元化政策的一环，引发学术界与法律界的广泛关注。

司法部发声明表示，调查发现耶鲁大学医学院在招生时，蓄意根据申请人的种族来筛选，尽管黑人和拉丁裔学生的平均成绩和考试分数较低，但录取医学院的机率远高于白人或亚洲学生。

耶鲁大学医学院在招生过程中被指存在种族偏见。Yale Medicine

耶鲁医学院被指利用种族因素，令黑人申请者获得面试的机率远较亚裔人为高。LinkedIn

特朗普指控大学推广「觉醒」的反保守意识形态。美联社

黑人面试机会高出亚裔29倍

耶鲁被指利用种族因素，令黑人申请者获得面试的机率，比同样优秀且学历相似的亚洲申请者高出多达29倍。

司法部目前正寻求与校方达成自愿解决协议，以使该校的招生程序符合联邦法律。而耶鲁大学过去则多次强调，其招生程序并未歧视任何族群。

这项调查结果正值特朗普政府扩大打击大学多元化政策之际。特朗普指控大学推广「觉醒」的反保守意识形态，并推动不公平的多元、公平与包容（DEI）政策，认为，追求多元化目标不仅违背「唯才适用」的原则，更对白人与男性构成歧视。

UCLA面临类似指控

除了耶鲁大学，加州大学洛杉矶分校（UCLA）医学院近期也面临类似指控，但校方坚称招生是基于严格且全面的审查制度。

事实上，美国最高法院已于2023年裁定哈佛大学（Harvard University）与北卡罗来纳大学（UNC）的平权行动（Affirmative Action）违宪，禁止将种族作为招生考量。

民权组织忧损害学术自由

民权倡议者则担忧，政府的强硬立场可能损害学术自由，并加剧边缘群体在教育体系中的不平等现象。

根据公开资料显示，随著特朗普重返白宫，耶鲁大学在2025年的游说支出已超过124万美元（近970万港元），较前一年增加一倍以上，显示校方正积极应对来自联邦政府的法律与政策压力。