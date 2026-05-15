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菲参院警队与调查局对峙 总统府指互鸣枪示警

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更新时间：09:04 2026-05-15 HKT
发布时间：09:04 2026-05-15 HKT

菲律宾参议院周三传出多下枪响，一度引发场面混乱。菲总统府昨日召开记者会说明，指枪响是来自参议院警队与国家调查局人员相互鸣枪示警，无人受伤。当时，遭国际刑事法院（ICC）列为逮捕对象的参议员、前警察总长德拉罗萨也在参议院大楼内，外界普遍认为事件与政府是否派人逮捕他有关。

参议院议长卡耶塔诺昨午在另一场记者会上证实，德拉罗萨早前已离开参议院院区，但未透露后续行踪。

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德拉罗萨近年鲜露面

德拉罗萨曾任菲律宾警察总长，被指为前总统杜特尔特强硬扫毒行动的重要执行者之一。他去年11月得知可能遭ICC缉捕后鲜有公开露面，直到本周一才再现身参议院接受保护，形成参议院与执法单位就ICC逮捕令对峙的局面。到周三，菲参议院于当地时间晚上近8时传出至少10声枪响。据悉当时德拉罗萨也身处参院大楼，外界普遍相信事件与当局意图逮捕他有关。

总统府发言人卡斯楚昨日在记者会上则称，参议院所在建筑属政府服务保险系统（GSIS）大楼范围，参议院区域与GSIS区域之间有天桥相连。由于参议院外面有示威群众聚集，GSIS方面要求国家调查局派员协助维护大楼安全。

卡斯楚并说，调查局探员在天桥附近戒备时，遭参议院警队人员质问。不久后，参议院警队人员穿上防弹衣鸣枪示警，调查局探员随后也鸣枪示警。虽然如此，卡斯楚称：「调查局或警方并没有要对德拉罗萨执行逮捕行动。」

参议院议长卡耶塔诺昨午在另一场记者会上证实，德拉罗萨早前已经离开参议院院区，惟后续行踪未详。卡耶塔诺曾是杜特尔特的竞选搭档。菲律宾前参议员特立尼斯昨日接受当地媒体访问时则大胆推测，枪响事件不排除是有人自导自演，以制造骚动或争取舆论同情，阻挡执法人员执行ICC逮捕令。

 

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