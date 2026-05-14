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习特会｜白宫：一致同意伊朗不能有核武 中方反对霍尔木兹收通行费

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更新时间：19:13 2026-05-14 HKT
发布时间：19:13 2026-05-14 HKT

白宫发布「习特会摘要，表示美国总统特朗普（Donald Trump）与中国国家主席习近平今天在北京进行「良好」的会谈，中美一致同意伊朗绝不能拥有核武。不过，有关习近平稍早提到的台湾问题，白宫声明未有提及。

白宫一名官员表示：「总统特朗普与中国国家主席习近平举行良好会晤」，「双方讨论了加强两国经济合作途径，包括扩大美国企业进入中国市场的管道，增加中国对美国产业的投资，许多美国大型企业领导人也加入会谈部分环节」。

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这名白宫官员说，双方一致认为，霍尔木兹海峡必须保持开放，以保障能源自由流通。习近平更明确表示：「中方反对霍尔木兹海峡军事化与任何征收海峡通行费的企图，也有意采购更多美国石油，以降低中方日后对于霍尔木兹海峡的依赖，两国均认为伊朗永远不能拥有核武」。

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官员指出，习近平和特朗普皆强调「对于遏止芬太尼前驱物流入，美国这方面必须有所进展」，也要增加中方对于美国农产品采购。

不过，中国外交部发布的会谈纪要几乎没提伊朗战争，仅称「中美两国元首就中东局势、乌克兰危机、朝鲜半岛等重大国际和地区问题交换意见」。

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