Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

习特会︱习近平再提「修昔底德陷阱」 古希腊史学家为何指大国崛起必走向战争

即时国际
更新时间：12:25 2026-05-14 HKT
发布时间：12:25 2026-05-14 HKT

中美元首今日举行双边会谈，习近平在讲话中提及中美两国要跨越「修昔底德陷阱」。「修昔底德陷阱」是指甚么？

「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）指的是一个新崛起的大国必然会挑战既有大国，而既有大国也必然会回应这种威胁，导致战争变得无可避免。如今，「修昔底德陷阱」常被用来分析美国（既存强权）与中国（崛起强权）之间的结构性矛盾与潜在冲突风险。

相关新闻：特朗普访华︱两国元首进行双边会谈 习近平：让2026年成为中美关系继往开来的历史性、标志性年份︱不断更新

学者：「修昔底德陷阱」多以战争收埸

这个说法源自公元前5世纪古雅典将领与历史学家修昔底德的观点。他认为，雅典（Athens）与斯巴达（Sparta）之间的伯罗奔尼撒战争（Peloponnesian War）之所以无法避免，是因为斯巴达对雅典日益增长的实力感到恐惧。

两千多年后，美国哈佛大学教授格雷厄姆．艾利森（Graham Allison）于2012年，根据修昔底德所著的《伯罗奔尼撒战争史》中的论述，提出了「修昔底德陷阱」此概念。

第一次世界大战期，德皇威廉二世检阅部队的插画。法新社
第一次世界大战期，德皇威廉二世检阅部队的插画。法新社

他发现，在新兴大国与现有霸主竞争的16个历史实例中，有12个最终以战争收场。例如，德意志帝国于1871年成立后，逐渐取代英国成为欧洲最大经济体，随后分别在1914年与1939年发动了两次世界大战。

希特拉是其中一个发动第二次世界大战的核心人物。法新社
希特拉是其中一个发动第二次世界大战的核心人物。法新社
爆发于公元前432年的波提狄亚战役（Battle of Potidaea），被视为伯罗奔尼撒战争的导火线之一。法新社
爆发于公元前432年的波提狄亚战役（Battle of Potidaea），被视为伯罗奔尼撒战争的导火线之一。法新社

不过，这项研究引发了相当大的争议，学术界对「修昔底德陷阱」的理论意见不一。

中国国家主席习近平早在2013年就告诉国际领袖：「我们需要共同努力，以避免修昔底德陷阱，即是新兴强权和既有强权之间、或两个既有强权之间的破坏性紧张关系。」而全国政协主席王沪宁在2024年12月就补充，「修昔底德陷阱」不是历史的宿命，中美应加强对话沟通，透过合作实现相互成就。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华，北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式。央视截图
03:05
特朗普访华︱2个多小时双边会谈结束 特朗普即赴天坛参观︱不断更新
大国外交
1小时前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
14小时前
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
02:28
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
社会
4小时前
的士落斜直铲行人路撞途人 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击。Facebook群组 车cam L（香港群组）影片截图
01:30
牛头角车祸｜的士落斜失控直铲行人路酿1死4伤 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击
突发
13小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
5小时前
世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
世界杯2026︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
社会
7小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
21小时前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
17小时前
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
新盘速递
8小时前
牛头角的士夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛头角夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
时事热话
4小时前