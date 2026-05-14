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习特会︱中美要避「修昔底德陷阱」 2500年前古希腊历史家指大国崛起必然走向战争

即时国际
更新时间：12:25 2026-05-14 HKT
发布时间：12:25 2026-05-14 HKT

中美元首今日举行双边会谈，习近平在讲话中提及中美两国要跨越「修昔底德陷阱」。「修昔底德陷阱」是指甚么？

「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）指的是一个新崛起的大国必然会挑战既有大国，而既有大国也必然会回应这种威胁，导致战争变得无可避免。如今，「修昔底德陷阱」常被用来分析美国（既存强权）与中国（崛起强权）之间的结构性矛盾与潜在冲突风险。

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学者：「修昔底德陷阱」多以战争收埸

这个说法源自公元前5世纪古雅典将领与历史学家修昔底德的观点。他认为，雅典（Athens）与斯巴达（Sparta）之间的伯罗奔尼撒战争（Peloponnesian War）之所以无法避免，是因为斯巴达对雅典日益增长的实力感到恐惧。

两千多年后，美国哈佛大学教授格雷厄姆．艾利森（Graham Allison）于2012年，根据修昔底德所著的《伯罗奔尼撒战争史》中的论述，提出了「修昔底德陷阱」此概念。

第一次世界大战期，德皇威廉二世检阅部队的插画。法新社
第一次世界大战期，德皇威廉二世检阅部队的插画。法新社

他发现，在新兴大国与现有霸主竞争的16个历史实例中，有12个最终以战争收场。例如，德意志帝国于1871年成立后，逐渐取代英国成为欧洲最大经济体，随后分别在1914年与1939年发动了两次世界大战。

希特拉是其中一个发动第二次世界大战的核心人物。法新社
希特拉是其中一个发动第二次世界大战的核心人物。法新社
爆发于公元前432年的波提狄亚战役（Battle of Potidaea），被视为伯罗奔尼撒战争的导火线之一。法新社
爆发于公元前432年的波提狄亚战役（Battle of Potidaea），被视为伯罗奔尼撒战争的导火线之一。法新社

不过，这项研究引发了相当大的争议，学术界对「修昔底德陷阱」的理论意见不一。

中国国家主席习近平早在2013年就告诉国际领袖：「我们需要共同努力，以避免修昔底德陷阱，即是新兴强权和既有强权之间、或两个既有强权之间的破坏性紧张关系。」而中国全国政协主席王沪宁在2024年12月就补充，「修昔底德陷阱」不是历史的宿命，中美应加强对话沟通，透过合作实现相互成就。

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