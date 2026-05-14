Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德黑兰一夜罕见9连震 专家：或未释放大地震风险

即时国际
更新时间：11:30 2026-05-14 HKT
发布时间：11:30 2026-05-14 HKT

伊朗首都德黑兰以东的帕尔迪斯（Pardis）于周3（13日）清晨发生9次小型地震，引发专家和民众担忧德黑兰可能将面临一场大地震。伊朗红新月会负责人表示，尚未收到人员伤亡或财产损失报告，呼吁民众保持冷静，无需过度担忧。

地震专家：德黑兰抗震准备不足

据伊朗半官方媒体迈赫尔通讯社（Mehr）报导，德黑兰东部靠近莫沙断层（Mosha Fault）的地区在13日黎明前发生多次地震，其中一次规模达4.6级。虽然地震未造成人员伤亡或重大财产损失，但如此频密的地震活动极为罕见。莫沙断层是伊朗地震活动最活跃的地区之一。

5月12日23时47分许，伊朗德黑兰地区发生4.6级地震，震源深度约10公里，持续近10秒。伊朗迈赫尔通讯社（Mehr）
5月12日23时47分许，伊朗德黑兰地区发生4.6级地震，震源深度约10公里，持续近10秒。伊朗迈赫尔通讯社（Mehr）

地震学家扎雷（Mehdi Zare）表示，目前尚无法确定这一系列地震是长期累积的板块能量获得释放，从而降低未来风险，抑或是预示德黑兰附近断层系统即将发生更强烈地震的警告讯号。

他警告说，德黑兰的脆弱性不仅在于其地理位置，更在于过度密集的城市发展与人口集中，以及防震准备不足。由于当地基础设施脆弱且交通壅塞，即使是中度地震也可能引发连锁反应，导致紧急应变与救援工作陷入瘫痪。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华，北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式。央视截图
特朗普访华︱两国元首进行双边会谈 习近平：让2026年成为中美关系继往开来的历史性、标志性年份︱不断更新
大国外交
18分钟前
的士落斜直铲行人路撞途人 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击。Facebook群组 车cam L（香港群组）影片截图
01:30
牛头角车祸｜的士落斜失控直铲行人路酿1死4伤 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击
突发
10小时前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
11小时前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
14小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
18小时前
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
01:38
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
突发
13小时前
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
时事热话
14小时前
世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
世界杯2026︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
社会
4小时前
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
影视圈
17小时前
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
新盘速递
5小时前