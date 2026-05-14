德黑兰一夜罕见9连震 专家：或未释放大地震风险

伊朗首都德黑兰以东的帕尔迪斯（Pardis）于周3（13日）清晨发生9次小型地震，引发专家和民众担忧德黑兰可能将面临一场大地震。伊朗红新月会负责人表示，尚未收到人员伤亡或财产损失报告，呼吁民众保持冷静，无需过度担忧。

地震专家：德黑兰抗震准备不足

据伊朗半官方媒体迈赫尔通讯社（Mehr）报导，德黑兰东部靠近莫沙断层（Mosha Fault）的地区在13日黎明前发生多次地震，其中一次规模达4.6级。虽然地震未造成人员伤亡或重大财产损失，但如此频密的地震活动极为罕见。莫沙断层是伊朗地震活动最活跃的地区之一。

5月12日23时47分许，伊朗德黑兰地区发生4.6级地震，震源深度约10公里，持续近10秒。伊朗迈赫尔通讯社（Mehr）

地震学家扎雷（Mehdi Zare）表示，目前尚无法确定这一系列地震是长期累积的板块能量获得释放，从而降低未来风险，抑或是预示德黑兰附近断层系统即将发生更强烈地震的警告讯号。

他警告说，德黑兰的脆弱性不仅在于其地理位置，更在于过度密集的城市发展与人口集中，以及防震准备不足。由于当地基础设施脆弱且交通壅塞，即使是中度地震也可能引发连锁反应，导致紧急应变与救援工作陷入瘫痪。