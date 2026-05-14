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习特会｜鲁比奥：冀中国伊朗问题上扮演「积极角色」 协助缓和局势

即时国际
更新时间：07:47 2026-05-14 HKT
发布时间：07:47 2026-05-14 HKT

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）表示，美方将尝试说服中国在伊朗问题上扮演更「积极角色」，协助缓和波斯湾局势，并希望北京本周稍后能在联合国就相关问题采取行动。

鲁比奥周三（13日）在前往中国途中，于空军一号接受霍士新闻（Fox News）节目《Hannity》访问时表示，美方已向中方说明，介入伊朗问题符合中国自身利益。他说：「我们希望说服中国更积极参与，促使伊朗停止目前在波斯湾所做的事情。」

鲁比奥指，中国船只目前仍受困于霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz），而海峡危机亦正冲击全球经济，对依赖出口的中国经济尤其不利。他表示：「中国经济是出口导向型，今次海峡危机正令全球经济受压，各国对中国产品需求将大幅下降。」

鲁比奥又称，美方已向中国提出相关论点，希望北京认同，并于本周稍后在联合国有所行动，包括支持谴责伊朗在霍尔木兹海峡的举动。中国一直与伊朗保持战略及能源合作关系，亦是伊朗石油主要买家之一。

美国总统特朗普（Donald Trump）周三晚上抵达北京，周四将与中国国家主席习近平举行会谈。路透社
美国总统特朗普（Donald Trump）周三晚上抵达北京，周四将与中国国家主席习近平举行会谈。路透社

美国总统特朗普（Donald Trump）周三晚上抵达北京，准备与中国国家主席习近平举行会谈。今次亦是相隔9年后，再有美国总统访华。报道指，双方预计将讨论人工智能（AI）、台湾、贸易及伊朗局势等议题。

鲁比奥在访问中亦形容，中国既是美国最大的地缘政治挑战，同时亦是美方最重要、需要妥善管理的关系。他表示，中美利益难免存在冲突，但双方必须管理好分歧，以避免战争及维持全球稳定。

他说，特朗普会在核心问题上维持强硬立场，包括确保伊朗不会拥有核武，但同时亦希望在部分领域与中国保持合作。

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