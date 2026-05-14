新书爆马克龙遭妻子掌掴另有内情 疑与伊朗女星传「暧昧短讯」惹妻不满

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）去年访问越南期间，被拍到在专机舱门前遭妻子布丽吉特（Brigitte Macron）「掌掴」一幕，爱丽舍宫当时称只是夫妻间「玩笑互动」。不过，近日有新书爆出事件另一内情，指事件或涉及马克龙与伊朗女演员的暧昧短讯。

新书称布丽吉特因短讯不满

英国《泰晤士报》报道，新书《Un Couple (Presque) Parfait》（《一对（几乎）完美夫妻》）由《Paris Match》政治记者Florian Tardif撰写，内容声称，布丽吉特当时因看到丈夫收到流亡法国伊朗女星法拉哈尼（Golshifteh Farahani）传来的讯息而不满，两人其后发生争执。书中指，有关短讯最终触发两人在机舱门前冲突，并出现当时被镜头拍下的一幕。

《纽约邮报》则引述书中内容称，马克龙与42岁伊朗裔女星法拉哈尼曾维持数月「柏拉图式关系」，马克龙更曾向对方发讯息称：「我觉得你很漂亮。」

近日一本新书指事件或涉及马克龙与伊朗女演员法拉哈尼的短讯有关。路透社

马克龙当时称两人只是「开玩笑」，并呼吁外界「冷静一点」。路透社

法国总统马克龙去年访问越南期间，被拍到在专机舱门前遭妻子布丽吉特「掌掴」。路透社

布丽吉特否认偷看手机

不过，布丽吉特方面周三（13日）透过代表否认事件与法拉哈尼有关，并强调她从不查看丈夫手机。代表表示，布丽吉特早于今年3月已直接向作者否认有关说法。

法拉哈尼亦再次否认与马克龙存在恋爱关系。她今年3月接受《Le Point》访问时表示：「有些人缺乏爱，所以需要编造这类恋情故事来填补空虚。」

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事件发生于2025年5月，当时马克龙乘坐专机抵达越南河内（Hanoi）展开国事访问。美联社拍摄到，当舱门打开后，布丽吉特突然双手推向马克龙脸部，马克龙其后一度显得错愕，引发外界关注。

马克龙其后淡化事件，称两人只是「开玩笑」，并呼吁外界「冷静一点」。