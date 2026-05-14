新书爆马克龙遭妻子掌掴另有内情 疑与伊朗女星传「暧昧短讯」惹妻不满
更新时间：04:08 2026-05-14 HKT
发布时间：04:08 2026-05-14 HKT
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法国总统马克龙（Emmanuel Macron）去年访问越南期间，被拍到在专机舱门前遭妻子布丽吉特（Brigitte Macron）「掌掴」一幕，爱丽舍宫当时称只是夫妻间「玩笑互动」。不过，近日有新书爆出事件另一内情，指事件或涉及马克龙与伊朗女演员的暧昧短讯。
新书称布丽吉特因短讯不满
英国《泰晤士报》报道，新书《Un Couple (Presque) Parfait》（《一对（几乎）完美夫妻》）由《Paris Match》政治记者Florian Tardif撰写，内容声称，布丽吉特当时因看到丈夫收到流亡法国伊朗女星法拉哈尼（Golshifteh Farahani）传来的讯息而不满，两人其后发生争执。书中指，有关短讯最终触发两人在机舱门前冲突，并出现当时被镜头拍下的一幕。
《纽约邮报》则引述书中内容称，马克龙与42岁伊朗裔女星法拉哈尼曾维持数月「柏拉图式关系」，马克龙更曾向对方发讯息称：「我觉得你很漂亮。」
布丽吉特否认偷看手机
不过，布丽吉特方面周三（13日）透过代表否认事件与法拉哈尼有关，并强调她从不查看丈夫手机。代表表示，布丽吉特早于今年3月已直接向作者否认有关说法。
法拉哈尼亦再次否认与马克龙存在恋爱关系。她今年3月接受《Le Point》访问时表示：「有些人缺乏爱，所以需要编造这类恋情故事来填补空虚。」
事件发生于2025年5月，当时马克龙乘坐专机抵达越南河内（Hanoi）展开国事访问。美联社拍摄到，当舱门打开后，布丽吉特突然双手推向马克龙脸部，马克龙其后一度显得错愕，引发外界关注。
马克龙其后淡化事件，称两人只是「开玩笑」，并呼吁外界「冷静一点」。
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